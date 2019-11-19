Стамбул, Турция, , 07:41 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на 2-ой стамбульской конференции омбудсманов, прошедшей во дворце Долмабахче, заявил: «Что говорят сильные мира сего? Мол, мы везде номер один. Нет, это не так. Больше всех помощи беженцам и наименее развитым странам оказывает Турция».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил:

«Я говорю это открыто и прямо. И цифры эти не мои, а ОЭСР. Вот такая страна Турция. Развитые страны, чья экономика и система управления намного опережают наши, ради безопасности и процветания собственных граждан закрыли перед беженцами свои двери, а мы — нет».

Турецкий лидер добавил:

«Мы были открыты и сохраняем свою открытость. Даже когда мы видим этих женщин, мужчин и детей, пытающихся пробраться через колючую проволоку, наша душа будто бы разрывается на части, но вот у них (развитых стран) нет никаких подобных чувств».