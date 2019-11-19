Исламабад, , 07:41 — REGNUM 18 ноября в Тегеране прошла встреча между начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой (глава пакистанских военных) и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, высшие военные руководители обсудили вопросы безопасности региона и усилия по поддержанию мира. Особое значение для двустороннего диалога имеет механизм обеспечения безопасности на границе в Белуджистане, который позволяет избежать серьезных столкновений.

Ранее аналогичная встреча между начальником штаба вооруженных сил Турции генералом Яшаром Гюлером и его пакистанским коллегой генералом Камаром Джаведом Баджвой в Исламабаде. Пакистан и Турция традиционно поддерживают тесные контакты не только в области культуры и экономики, но и в вопросах обороны.