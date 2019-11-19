Анкара, , 07:40 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на второй стамбульской конференции омбудсманов, прошедшей во дворце Долмабахче, заявил: «По поводу нефти говорят, мол, интересно, сколько еще нефти вы получили? Мы же отвечаем, что наша душа болит не за нефть, а за людей, то, как их спасти».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайма Тайип Эрдоган отметил:

«В то время, пока существуют государства, ради нефти и политических интересов не брезгующие сотрудничеством с террористами, мы гордо сохраняем свою принципиальную позицию. Несмотря на это, мы не можем избавиться от клеветнических обвинений, вроде так называемого геноцида армян».

Турецкий лидер добавил:

«Еще более трагикомичен тот факт, что за свои правомерные шаги, предпринятые для обеспечения собственной безопасности, мы подверглись угрозам санкций. Все это войдет в историю».