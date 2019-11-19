Вена, , 01:33 — REGNUM Надежду на мирный диалог противоборствующих сторон в Грузии выразил 19 ноября генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на своей странице в Twitter.

«С беспокойством слежу за ситуацией в Грузии. Надеюсь, что все стороны смогут гарантировать мирный протест и продвинутся вперёд благодаря диалогу и уважению закона», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Отказ части депутатов голосовать за изменения в избирательной системе спровоцировал протесты в стране.

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