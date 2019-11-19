Исламабад, , 07:49 — REGNUM 18 ноября начальник межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия полностью поддерживает правительство премьер-министра Имрана Хана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, генерал-майор Гафур подчеркнул, что между штабом сухопутных войск (осуществляет руководство всеми военными) и правительством «нет никаких разногласий». По словам представителя военных, начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Имраном Ханом, в том числе и по вопросам внутренней политики.

Поддержка военных чрезвычайно важна премьер-министру Пакистана Имрану Хану в период политических волнений. Ранее лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку.