Никосия, , 00:59 — REGNUM Папа Римский Франциск намерен посетить Кипр в 2020 году, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадис по итогам аудиенции в Ватикане.

Сообщается, что в ходе общения с понтификом кипрский президент обсуждал проблемы своей страны, в том числе и незаконные геологоразведочные работы Турции в Исключительной экономической зоне острова. И во время аудиенции Анастасиадис пригласил главу Римско-католической церкви посетить остров. Отмечается, что в 2020 году Республика Кипр будет отмечать 60-летия независимости и 10-летие с момента посещение бывшего понтифика Бенедикта XVI.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что турецкое буровое судно Fatih приступило к бурению скважины к югу от полуострова Карпас на Кипре. По его словам, планам по бурению в Средиземном море не помешает даже угроза санкций со стороны ЕС.

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