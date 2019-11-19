Амман, , 00:58 — REGNUM Усилия по достижению мира между Израилем и Палестиной могут быть подорваны после решения американских властей признать законными израильские поселения. Об этом 18 ноября сообщил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на своей странице в Twitter.

Иорданский министр заявил, что израильские поселения на палестинской территории это нарушение международного права. Сафади отметил, что позиция Иордании по данному вопросу неизменна и что Амман требует осуждения законности поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти заявили, что больше не считают, что израильские гражданские поселения на Западном берегу Иордана являются незаконными. Таким образом, Вашингтон изменил свою позицию, отказавшись от заявлений администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

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