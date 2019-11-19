Исламабад, , 07:45 — REGNUM 18 ноября в городе Карачи (пакистанская провинция Синд) завершились совместные учения сил специальных операций ВМС Пакистана и Королевских сил обороны Бахрейна.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, ежегодные учения «Шахин Аль-Джазира», продолжавшиеся десять дней, должны были укрепить взаимодействие между вооруженными силами обоих государств и помочь в отработке совместных действий на море. Силы спецопераций ВМС Пакистана и Бахрейна продемонстрировали умение освобождать заложников, захватывать корабли и выполнять другие сложные операции.

В ходе учений пакистанские и бахрейнские военные использовали весь спектр техники, доступный силам спецопераций. Так, они отработали применение вертолетов «Sea King», скоростных десантных лодок, а также кораблей береговой охраны.