Исламабад, , 07:48 — REGNUM 18 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что оппозиционные партии «устроили цирк на контейнерах» во время «Марша свободы», чтобы избежать справедливого преследования по обвинению в коррупции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан отметил, что «согласился бы на все условия протестующих, если бы они продержались хотя бы месяц». Назвав себя «экспертом в области забастовок» Имран Хан напомнил слушателям, что в свое время он и его партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за спарведливость») провели сидячую забастовку продолжительностью 126 дней. По мнению премьер-министра, руководство исламистов, организовавших «Марш свободы» «наслаждалось комфортом» в помещениях, в то время как простые активисты мерзли и мокли в палатках.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».