Анкара, , 07:44 — REGNUM Министрество иностранных дел Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором решительно осудило сожжение Корана ультрправой группировкой «Остановите исламизацию Норвегии» (SION) в норвежском Кристиансанде.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится: «Мы ждем, что подобных акций более не повторится, а виновные будут переданы в руки правосудия. Тот факт, что в последнее время в странах Западной Европы участились случаи проявления ксенофобии, исламофобии и нападений на мечети, вызывает серьезное беспокойство».

В заявлении сказано: «Подобные атаки не нацелены исключительно на мусульман, а представляют угрозу для всего человечества. Мы повторяем наш обращенный к международному сообществу призыв вместе работать для полного устранения этого вируса, ставящего в опасность весь мир».