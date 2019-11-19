Исламабад, , 07:42 — REGNUM 18 ноября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, объявила о предстоящих кадровых перестановках в правительственном кабинете.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, «перестановки» заключаются в главном назначении: Асад Умар, бывший министр финансов и один из самых доверенных чиновников премьер-министра Имрана Хана, вернется в правительство. Асад Умар займет пост министра планирования и специальных инициатив. Махдум Хусро Бахтияр, занимающий пост министра планирования и развития, получит портфель министра нефти.

Напомним, что Асад Умар покинул пост министра финансов в правительстве после того как Пакистан достиг соглашения с МВФ (Международный валютный фонд) о кредитной программе, потребовавшей серьезных уступок. Тогда политик заявил, что «настало время принимать тяжелые решения».