Варшава, , 07:39 — REGNUM 19 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступит в Сейме с программной речью о планах нового правительства на срок его исполнения обязанностей. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как сообщает новостное агентство, в ходе речи премьер-министр акцентирует внимание на вопросах экономики, долгосрочного развития Польши, а также на вопросах экологии и общеевропейского характера.

В ходе данного заседания депутаты также должны вынести вотум доверия новому правительству.