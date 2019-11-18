Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Власти США приняли решение отменить исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо, сообщил 18 ноября госсекретарь Майкл Помпео.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, данный шаг Вашингтона является ответом на решение Тегерана возобновить работы по обогащению урана на данном объекте. Санкции вступят в силу с 15 декабря, уточнил Помпео.

Напомним, в начале ноября Иран объявил о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в рамках поэтапного отказа от своих международных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий из-за одностороннего выхода из него Соединённых Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: МАГАТЭ заявило о превышении Ираном допустимых запасов тяжёлой воды