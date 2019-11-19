Анкара, , 07:35 — REGNUM Турецкое новостной агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что официальный представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полковник Майлз Кэггинс на телеканале «Голос Америки» произнес слоган Рабочей партии Курдистана, признанной и в Турции, и в США террористической организацией: «Лев остается львом, мужчина ли он, или женщина».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, полковник Майлз Кэггинс по-английски и по-курдски заявил: «Лев остается львом, мужчина ли он, или женщина. Мои поздравления новым бойцам. Долгих им лет жизни». На вопрос турецкого журналиста о том, знает ли полковник, что этот слоган используют воюющие против Турции, члена коалиции, террористы, спикер ответил: «Сирийские демократические силы — многогранны с точки зрения персоналий, этносов и языков, а также и в политическом плане».

Полковник добавил: «Коалиция поддерживает Сирийские демократические силы в обучении новых бойцов для борьбы с остатками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Коалиция не поддерживает личные мысли и взгляды каждого инструктора».