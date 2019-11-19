Исламабад, , 07:33 — REGNUM 18 ноября Вооруженные силы Пакистана провели успешное испытание баллистической ракеты «Шахин-1».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на начальника межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асифа Гафура, целью испытаний была «проверка боеготовности командования стратегических сил сухопутных войск». Высший генералитет высоко оценил уровень подготовки военнослужащих и возможности ракеты.

Напомним, что ракета «Шахин-1» способна доставить боеголовку любого и имеет максимальную дальность 650 километров. В августе Пакистан провел испытания другой баллистической ракеты «Газневи».