Дакар, , 07:41 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал к укреплению сотрудничества между западноафриканскими государствами для борьбы с террористами в Сахеле

18 ноября на открытии форума в Дакаре, Сенегал, премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал все западноафриканские государства способствовать укреплению сотрудничества для борьбы с террористами в регионе, сообщает канал France 24.

«Одно можно сказать наверняка, если террористы обнаружат у нас недостатки в плане предоставления средств, выполнения обязательств, координации усилий или в подготовке личного состава, они незамедлительно обратят их себе на пользу», — заявил глава французского правительства.

«Мы не должны оставить ни единого шанса на успех», — подчеркнул Эдуар Филипп, отмечая, что необходимо разобраться во всех нюансах ситуации. Кроме того, премьер-министр Франции обратил внимание на то, что благодаря совместным усилиям в некоторых районах Сахеля удалось сдержать распространение терроризма и даже практически полностью его подавить.

В 2014 году Франция начала в Сахеле операцию «Бархан» с целью уничтожения террористической угрозы в регионе. В настоящее время в боевых действиях принимают участие войсковые соединения стран Сахельской пятерки (Мавритания, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад).