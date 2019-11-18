Ростов-на-Дону, , 23:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону появился первый заместитель главы администрации. Кадровое решение принял ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня, 18 ноября, первый рабочий день в должности первого заместителя главы городской администрации провёл Юрий Овчинников. Уроженец немецкого города Потсдам два высших образования получил на Дону. В течение 14 лет служил в органах внутренних дел РФ.

До назначения на пост занимал должности заместителя директора по развитию ООО «Донэнергоконтроль», возглавлял компании «ДонУгольТрейд», «Ростстайл». Руководил новочеркасским «Горводоканалом», предприятием «Ростовская транспортная компания».