Москва, , 23:09 — REGNUM Всегда существовавшие в Великобритании двойные стандарты распространяются и на армию, поэтому британцы зачастую не считают свои незаконные действия преступлением, заявил 18 ноября военный политолог Олег Глазунов в эфире Sputnik.

Комментируя сообщение о том, что совершённые британскими военными преступления в Афганистане и Ираке замалчивались британским военным командованием, Глазунов сказал:

«Британским солдатам всегда было можно всё, и это даже не считалось преступлением. А, например, российской — а до этого советской — армии при этом приписывались всякого рода нарушения, будь то в Афганистане или сейчас в Сирии, причём речь шла об откровенных выдумках».

Эксперт отметил, что к британским военным Лондон предъявляет совсем другие требования — вплоть до отрицания и замалчивания даже задокументированных преступлений западных армий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в The Sunday Times вышла статья, в которой говорилось о том, что преступления британского спецотряда SAS и подразделения Black Watch скрывались командованием британских войск. То же касается военных преступлений британцев в Афганистане и в Ираке.

Отмечается, что британцы, как доказывают обнаруженные документы, пытали гражданских лиц и были причастны к убийству мирных граждан, в том числе и детей. Всё это британское командование тщательно замалчивало.

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