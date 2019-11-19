Подгорица, , 07:37 — REGNUM Мальта полностью поддерживает членство Черногории в ЕС, принимая во внимание большой прогресс, который сделала Черногория, заявил премьер-министр Мальты Йозеф Мускат, пишет черногорское новостное агенство RCTG .

18 ноября премьер-министр Мальты встретился с премьер-министром Черногории Душко Марковичем по случаю ввода в эксплуатацию ветряного генератора в Можури.

Решение Совета Европейского союза не одобрять начало переговоров с Северной Македонией и Албанией является абсолютно неправильным, считает Йозеф Мускат, выразив надежду на то, что оно будет пересмотрено.

По словам премьер-министра Душко Марковича, Черногория, независимо от решений Брюсселя, будет продолжать с той же приверженностью выполнять европейские обязательства.

Душко Маркович после официальных переговоров с мальтийским коллегой заявил, что Черногория высоко ценит постоянную поддержку Мальты проведения реформ в Черногории по принятию и применению европейских стандартов и осуществление бескорыстного обмена собственным опытом в этой области.

«Мы благодарны за понимание и оценку общих усилий, предпринятых Черногорией для интеграции в ЕС, о чем свидетельствует успешное председательство Мальты в Совете ЕС в 2017 году когда нам удалось закрыть две главы переговоров по вступлению в ЕС», — заявил Душно Маркович.

Премьер-министр Маскат подтвердил поддержку своей страны нашей европейской интеграцией.

«Что касается ваших европейских устремлений, Мальта никогда не ставила под сомнение усилия Черногории. Мы полностью поддерживаем членство Вашей страны в ЕС. Мы видим, насколько большого прогресса вам удалось достичь», — заявил премьер-министр Мальты.