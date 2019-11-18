Киев, , 22:46 — REGNUM Возвращение Украине кораблей, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение границы РФ произошло не по «доброй воле» РФ, а под давлением Международного морского трибунала на Москву, заявил 18 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

Напомним, 18 ноября украинской стороне были переданы три корабля ВМС Украины, задержанные в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за нарушение границы Российской Федерации.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — написал Загороднюк.

При этом он заявил, что украинские специалисты осмотрят возвращенные корабли для их скорейшего возвращения в строй.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву, потребовавший от России освободить задержанные украинские военные корабли и моряков, не обладает юрисдикцией по данному случаю, так как он произошел не в нейтральных международных водах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины грубо нарушили границу России и правила прохода через Керченский пролив, игнорировали требования российских пограничников, которым пришлось применить оружие для задержания нарушителей.

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