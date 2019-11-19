Подгорица, , 07:28 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович выступит 20 ноября на церемонии по случаю празднования Всемирного Дня ребенка и тридцатилетней годовщины принятия Конвенции ООН по правам ребенка, организованной под эгидой президента Черногории, фонда ЮНИСЕФ и уполномоченного по правам человека в Черногории, пишет черногорское новостное агенство RCTG.

Празднование Всемирного дня ребенка в этом году отмечается согласно глобальной концепции ЮНИСЕФ, в соответствии с которой дети во всем мире «занимают» самые важные посты в государственных учреждениях, институтах, средства массовой информации, школах, бизнес-секторе и т. д. И 20 ноября этот праздник охватит и резиденцию президента Черногории на Цетине.

По такому случаю Мило Джуканович обсудит с детьми, ценными консультантами Омбудсмена по правам человека, множество важных вопросов, связанных с образованием, здравоохранением, спортом, социальной политикой, мобильностью молодёжи, профилактикой насилия со стороны сверстников и другие важные темы, касающиеся детей и молодежи.