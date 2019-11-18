Тбилиси, , 22:32 — REGNUM Задержанный в ходе протестов в Тбилиси лидер оппозиционного движения «Гирчи» Зураб Джапаридзе освобождён, передаёт 18 ноября «Рустави 2».

Он заявил, что его задержали за его политические взгляды, а хулиганство и неповиновение ему просто приписывают, чтобы был повод задержать. Задержание его и его сторонников он назвал «обычным политическим террором против мирных демонстрантов».

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Напомним, Джапаридзе и ещё несколько активистов были доставлены в полицию после их участия в акции протеста у здания грузинского парламента. Протесты в Тбилиси продолжаются с 14 ноября.

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