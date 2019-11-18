Бамако, , 21:48 — REGNUM Боевики атаковали военный патруль на севере Мали, 18 ноября передает агентство Reuters.

Малийские исламисты Magharebia

По сообщению армии Мали, в результате атаки на совместный патруль военных Мали и Нигера в районе Гао погибли семеро военных, 15 военнослужащих получили ранения.

В Мали действует несколько крупных исламистских группировок, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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