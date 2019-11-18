Париж, , 22:14 — REGNUM На фоне разногласий по вопросу дальнейшего расширения Европейского союза, правительство Франции представит проект политического механизма приема новых стран в интеграционную группировку.

Во вторник 19 ноября на заседании Правительства Франции будет обсуждаться проект документа, который переосмыслит процедуру приема в ЕС, сообщает издание Les Echos 18 ноября. Таким образом, Париж стремится вернуть контроль над процессом расширения Европейского союза и сделать ставку на внутреннее реформирование Евросоюза и укрепление его институтов.

Проект, предлагаемый правительством Франции состоит из 35 глав, в которых описываются новые правила принятия страны в ЕС. Франция предлагает перейти к поэтапному процессу, состоящему из семи шагов. На каждом этапе стране-кандидату будут предоставляться определенные права в организации (участие в деятельности органов ЕС, участие в формировании бюджета ЕС). Тем не менее, на любом из этапов процесс вступления может быть остановлен из-за невыполнения страной-кандидатом требований. В крайнем случае стране может быть окончательно запрещено вступление в Евросоюз.

На последнем заседании Европейского совета, которое состоялось 18 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против начала переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией. Ранее 15 октября Совет ЕС также не смог принять решение о начале переговоров. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировали тогда Франция и Нидерланды.