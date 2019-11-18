Москва, , 21:43 — REGNUM Помочь Киеву осознать безальтернативность выполнения Минских соглашений должны Париж и Берлин, сообщил журналистам 18 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Комментируя предстоящий в начале декабря саммит «нормандской четвёрки», российский министр отметил, что на встрече не только нужно зафиксировать «реализацию предыдущих договорённостей», но нужно приложить усилия, чтобы способствовать реализации Минских соглашений в полном объёме.

Тем более это важно, отметил министр, поскольку из Киева можно услышать то о нежелании амнистии, хотя это есть в Минских договорённостях, то об отказе от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Тут Москва ожидает, что и Париж и Берлин, в подтверждение своих предыдущих заявлений, повлияют на Киев.

Лавров «Особенно мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева «нормандского саммита» приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит чётко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения по направлению выполнения минского комплекса мер».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя готовящиеся 9 декабря переговоры в «нормандском формате», Лавров сказал, что условия для этой встречи «созрели», раз все участники встречи готовы к возобновлению диалога.

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