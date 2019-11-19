Сараево, , 07:32 — REGNUM Представители Еврокомиссии и ЕС, которые провели встречу с администрацией города Бихач, заявили, что миграционная ситуация в Боснии и Герцеговине вызывает у них беспокойство, и что мигранты должны быть переведены в помещения с приемлемыми условиями проживания как можно скорее. По их словам, после закрытия лагеря по приёму мигрантов «Вучак» такие центры должны быть учреждены по всей территории БиГ, а не только в кантоне Унско-сан (USK), пишет боснийское новостное агенство Dnevni avaz 18 ноября.

Глава департамента по делам БиГ и по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению ЕС Михаэль Матуэла заявила, что ситуация по-прежнему вызывает беспокойство и что они возмущены неработоспособностью властей высшего уровня. По ее словам, ЕС сделал многое, но заменить представителей власти она не в силах.

БиГ 10 августа было выделено 10 миллионов марок для увеличения пропускной способности и создания новых приемных центров, но они до сих пор не идентифицировали новые центры.

«Положительные новости пришли из Боснии в конце прошлой недели, когда были возведены два новых лагеря — один в Сараево и один — в Тузле. Мы использовали этот факт в качестве отправной точки для переговоров в кантоне USK, потому что центры помогли бы этому району хотя бы немного снизить загруженность от потока мигрантов.» — заявила Михаэль Матуэла.