Ашхабад, 18 ноября 2019, 21:27 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор министру труда и социальной защиты населения, председателю правления пенсионного фонда Мухамметсейиту Сылапову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава ведомства наказан за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.
Также туркменский лидер объявил выговор председателю агентства «Туркменпром» министерства промышленности и коммуникации Ровшену Овезову — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и необеспечение выполнения установленных по ведомству заданий.
«Отрасли должны работать плодотворно и приносить доход государству, нужно развивать промышленность за счет широкого привлечения предпринимателей», — подчеркнул президент Бердымухамедов.