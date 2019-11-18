Ашхабад, , 21:27 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор министру труда и социальной защиты населения, председателю правления пенсионного фонда Мухамметсейиту Сылапову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава ведомства наказан за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Также туркменский лидер объявил выговор председателю агентства «Туркменпром» министерства промышленности и коммуникации Ровшену Овезову — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и необеспечение выполнения установленных по ведомству заданий.

«Отрасли должны работать плодотворно и приносить доход государству, нужно развивать промышленность за счет широкого привлечения предпринимателей», — подчеркнул президент Бердымухамедов.