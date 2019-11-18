Милан, Италия, , 21:26 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вероятно, поддержал инициативу ЕС о реформировании так называемого «механизма стабильности» и не поставил об этом в известность ни министров, ни парламент, заявили в понедельник, 18 ноября, представители оппозиционных правоцентристских партий Италии, передает Affari Italiani.

Джузеппе Конте (сс) European Parliament

Упоминаемый механизм расширяет возможность применения санкций и иных мер ЕС в отношении стран с высоким уровнем госдолга (к числу которых относится и Италия) и существенно сужает экономический суверенитет стран, отметили оппозиционные политики.

Если информация о том, что премьер-министр без ведома правительства и парламента поддержал это решение Брюсселя (получив взамен поддержку евробюрократов), то речь идет о предательстве национальных интересов, Конте должен как можно быстрее дать свои пояснения, отметил лидер «Лиги» Маттео Сальвини.