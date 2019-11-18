Сараево, , 21:33 — REGNUM Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич 18 ноября во время официального приёма посла Республики Северная Македония в БиГ Экрема Эбиби заявил, что Босния и Герцеговина продолжит поддерживать Северную Македонию по всем ключевым вопросам, пишет боснийское новостное агенство Dnevni avaz 18 ноября.

Собеседники обсудили текущую политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине и регионе. Отношения между Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией оцениваются как очень хорошие и дружелюбные при этом взаимная поддержка между этими странами будет лишь нарастать и в предстоящий период. Посол Экрем Эбиби подчеркнул важность инициативы «Малый Шенген», выразив надежду о том, что вопрос о подключении Боснии и Герцеговины к реализации данного проекта будет рассмотрен с особой тщательностью.

Собеседники также обсудили текущее состояние дел в Европейском союзе и недавнее решение отказаться от начала предварительных переговоров по вступлению в объединение Республики Северная Македония.