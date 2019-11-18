Токио, , 21:23 — REGNUM Запрос Вашингтона к Токио о четырёхкратном увеличении расходов Японии на содержание американских военных в стране восходящего солнца сочли чрезмерными, сообщает 18 ноября Reuters.

Речь идёт о том, что, согласно инициативе США, Япония должна увеличить расходы на содержание американской военной базы с двух (точнее с $1,8 млрд) до восьми миллиардов долларов. Такие расходы Вашингтон желает прописать в новом договоре — с 2022 года.

Отмечается, что о восьми миллиардах долларов заявлял летом этого года Джон Болтон, бывший в тот момент помощником американского президента по нацбезопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что разговоров о росте расходов на американских военных нет и что «расходы в настоящее время распределены надлежащим образом в соответствии с межправительственным соглашением».

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