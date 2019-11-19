19 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

Эпопея с торжественным захоронением останков неустановленных лиц, обнаруженных при раскопках в Вильнюсе, движется к финалу. Внезапно выяснилось, что несколько лет государственные органы Белоруссии без разрешения белорусских налогоплательщиков тратили бюджетные средства на работы по идентификации каких-то останков в соседнем государстве. Речь не о банальной халатности и даже не о коррупции – всё намного хуже: речь о «белорусизации»

Георгий Шкловский, , 00:39 — REGNUM Эпопея с торжественным захоронением останков неустановленных лиц, обнаруженных при раскопках в Вильнюсе, движется к финалу. Внезапно выяснилось, что несколько лет государственные органы Белоруссии без разрешения белорусских налогоплательщиков тратили бюджетные средства на работы по идентификации каких-то останков в соседнем государстве. Речь не о банальной халатности и даже не о коррупции — всё намного хуже: речь о «белорусизации».

Кастусь Калиновски

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В МИД Белоруссии 18 ноября был приглашен литовский посол Андрюс Пулокас, «которому были официально переданы результаты проведённой в Белоруссии экспертизы материалов с возможного места захоронения брата Кастуся Калиновского — Виктора», сообщает пресс-служба белорусского министерства.

«В ходе встречи были также обсуждены организационные аспекты участия белорусской делегации в торжественной церемонии перезахоронения участников восстания 1863 года, которая состоится 22 ноября 2019 г. в Вильнюсе», — сказано в кратком официальном сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Белоруссии.

В сети Facebook министерство опубликовало пояснения, согласно которым литовскому послу были переданы в том числе материалы ДНК — предположительно, Виктора Калиновского из захоронения в Свислочи (город в Гродненской области). Представители МИД Белоруссии рассказали «о проведённой разными белорусскими учреждениями работе».

Эксгумация останков Виктора Калиновского Цитата страници Facebook/Министерство иностранных дел Белоруссии

Посольство Белоруссии в Литве специально по любезному приглашению литовского бока посетили место археологических раскопок на горе Гедимина в Вильно ещё в 2017 году, чтобы ознакомиться с методикой раскопок и доказательной базой интерпретации и идентификации останков участников восстания 1863−1864 годов.

На протяжении 2017 года состоялся также ряд встреч белорусских дипломатов с литовскими учёными и экспертами, которые непосредственно руководили археологическими работами на горе Гедимина, процессом идентификации и историческими исследованиями останков.

В 2018 году Литву уже посетила официальная группа белорусских экспертов Академии наук и Госкомитета судебных экспертиз, в составе которой были археологи, антропологии, судмедэксперты и медики-криминалисты. Тогда между заинтересованными ведомствами Белоруссии и Литвы были установлены прямые контакты по теме идентификации.

Работы белорусских госструктур продолжились и в нынешнем году, сказано в сообщении МИД Белоруссии:

«В 2019 году контакты посольства Белоруссии в Литве с литовской стороной были продолжены. Обсуждались организационно-технические вопросы проведения церемонии перезахоронения, а также обеспечение присутствия белорусского языка на мемориал досках.

В июле 2019 года Следственный комитет Республики Беларусь совместно с Государственный Комитет Судебных в Свислочи была проведена эксгумация возможной могилы Виктора Калиновского. Это сделано впервые в истории современной Белоруссии. По нашему приглашению Свислочь во время проведения работ посетили представители Литвы, среди которых был проректор Вильнюсского университета, руководитель литовской группы по идентификации останков. Присутствовали также представители белорусской общественности.

Сегодняшняя передача позволит сравнить результаты ДНК-экспертиз из Белоруссии и Литвы, что необходимо для полной идентификации возможных останков Кастуся Калиновского в Вильно. Гарантии, что переданные останки принадлежат именно Виктору Калиновскому, мы дать не можем, но этот путь с научной точки зрения надо пройти до конца, это наш вклад, поэтому считаем своей обязанностью совместно с литовскими коллегами работать над установлением правды. Любая, даже самая маленькая, зацепка может оказаться ключевой».

Эксгумация останков Виктора Калиновского Цитата страници Facebook/Министерство иностранных дел Белоруссии

В официальном сообщении Калиновский подаётся как «значительный деятель» — уже не лидер крестьянского национально-освободительного восстания, как это стали преподносить в первые годы Советской власти. В такой характеристике он сопоставим с гаулейтером оккупированной во время Великой Отечественной войны БССР, тоже не чужим для «национального возрождения» (с точки зрения местных русофобов) Вильгельмом Кубе.

Викентий Константин Калиновский (Wincenty Konstanty Kalinowski) происходил из обедневшего польского шляхетского рода, католик по вероисповеданию. Получил образование в Санкт-Петербурге и уже в те годы страдал эпилептическими припадками.

Вернувшись в Северо-Западный край Российской империи, он не трудоустроился, а примкнул к организаторам польского мятежа, провозгласившим целью восстановление польского государства — Речи Посполитой в границах 1772 года (т. е. включая территории современных Польши, Белоруссии, Украины и Литвы).

Викентий Калиновский был координатором польских шляхетских бандформирований на территории Западной Белоруссии. Ни «Кастусём», ни «Костиком» он себя никогда не называл, и при жизни его так никто не называл. Лишь в начале XX века белорусские националисты стали так его называть, позиционируя польского мятежника своим «национальным героем».

Русская армия при поддержке вооружённых ею отрядов крестьянской самообороны подавила мятеж, заливший кровью местное население. Калиновский был выдан своим товарищем и после судебного следствия приговорён к повешению. Помимо прочего, он был признан виновным в организации целенаправленных убийств русских (белорусских) крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи. Свои поступки Калиновский оправдывал революционной целесообразностью.

В наши дни белорусские националисты считают польского мятежника, виновного в массовом истреблении предков нынешних белорусов, «белорусским национальным героем» и борцом за «независимость Белоруссии». Вильно (нынешний Вильнюс) они считают «белорусским городом».

«Кастусь Калиновский — юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года», — так преподносит персону палача белорусов информагентство «Интерфакс-Запад». Как юрист Калиновский не состоялся, его публицистическое наследие тоже весьма скромное, а характеристика его как «поэта» выражается в ссылке на одно весьма неоднозначное краткое сочинение.

Кастусь Калиновски

Современный белорусский учёный, кандидат богословия, священник Гордей Щеглов опубликовал несколько работ, посвящённых кровавому террору польских банд, направляемых Калиновским. До выхода этих книг желающие ознакомиться с фактами убийств православных крестьян и священников подельниками «национального героя» располагали возможностью ознакомиться с дореволюционными изданиями в минской Ленинской библиотеке (ныне Национальная библиотека).

Ещё ранее могилёвский историк Яков Трещенок, которого Александр Лукашенко называл своим учителем истории, дал убийственную характеристику Калиновскому в своих работах, в том числе опубликованных с грифом белорусского Минобразования.

То есть любой мало-мальски заинтересованный в поиске правды может ознакомиться не только с научными исследованиями, но и с первоисточниками. Однако такие устремления противоречат интересам создателей русофобских националистических мифов, занятых синтезом пробирочной «новой идентичности» белорусов.

Калиновский и его кровавые подельники были повешены в Вильно 22 марта 1864 года. К 22 марта 2019 года власти постсоветской Литвы приурочили торжественное перезахоронение останков, обнаруженных на вильнюсской горе Гедимина.

Гора Гедемина Цитата страници Facebook/Министерство иностранных дел Белоруссии

Прозападная русофобская оппозиция в Белоруссии разошлась во взглядах на судьбу достоверно не установленных останков: одни требовали на непонятных правовых основаниях вывезти их в Белоруссию и торжественно захоронить, другие назвали такие требования провокацией и заявили о необходимости торжественно захоронить «останки Калиновского» в Вильнюсе, но в присутствии неких лиц, представляющих якобы «белорусов».

Пика эта кощунственная, откровенно русофобская и ревизионистская эпопея достигла 17 ноября: выступая перед прессой, Александр Лукашенко заявил, по версии президентской пресс-службы, «что даже как историк боится глубоко погружаться в эту проблему». Возможно, он уже пожалел о своих откровениях.

«Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории, там было очень много нюансов. Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику, — поведал Лукашенко. — Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься».

Лукашенко в очередной раз сказал неправду: никогда Калиновский не был «гражданином» Белоруссии: а) никакой Белоруссии в этот период, естественно, не было; б) он был подданным Российской империи или нынешней России, если уж позволительны такие аналогии с прошлым. Кроме того, на Калиновском много крови простых людей, и считать его «своим» — это всё равно, что считать «нашим человеком» знаменитого в определенном смысле Геннадия Михасевича.

Возможно, Лукашенко желал сделать отсылку к «тысячелетней белорусской государственности», но снова попал впросак, как с «не нашими войнами».

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