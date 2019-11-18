Загреб, , 21:36 — REGNUM Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что критика оппозиционера Зорана Милановича о том, что назначение такой даты первого раунда президентских выборов — позорный поступок, является «прямым сигналом о слабости кандидата, у которого много опасений и проблем, потому что он заведомо знает, что он проиграет на выборах президента», пишет хорватское новостное агенство Večernji list 18 ноября.

«Насколько я знаю, президентские выборы в Хорватии всегда проводятся накануне Нового года. Календарь таков, каков он есть, потому что первый президент Хорватии Франьо Туджман скончался в декабре 1999 года. Если это реакция на дату первого тура, то это прямое признание своей слабости, у кандидата много проблем и много страхов, потому что он знает, что он проиграет на выборах президента, к тому же он потерял большинство голосов до настоящего времени», — заявил Андрей Пленкович.

Андрей Пленкович также прокомментировал так называемую аферу «WhatsApp» и сегодняшнюю встречу по этому поводу в штаб-квартире Хорватской демократической партии (HDZ) в Загребе. На вопрос журналистов о том, является ли смена отдельных сотрудников в Городском комитете HDZ «лишь началом», то есть насколько далеко это зайдёт, он ответил:"Я не знаю, чем сейчас занимается Городской совет HDZ, по этому вопросу принимать решение будет Арбитражный суд Хорватии».

«Самым главным результатом, которого я добился за время своего руководства партией HDZ, а это почти три с половиной года, является формирование культуры диалога, критического мышления и свободного обсуждения всех актуальных вопросов», — заявил Андрей Пленкович.