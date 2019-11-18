Москва, , 20:59 — REGNUM Бывший ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил информацию об отставке замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко.

«К сожалению, мои источники во ФСИН подтверждают информацию об отставке Максименко», — приводит его слова «Газета.ru».

Мельников добавил, что, по его информации, одна из причин отставки Максименко связана с «его желанием продолжать строить открытое взаимодействие со СМИ».

Он отметил, что у замглавы ФСИН было много проектов, направленных на улучшение имиджа федеральной службы и позиционирование её как открытого ведомства.

«Запрет на прямое взаимодействие со СМИ в ведомстве — нехороший сигнал. Я думаю, что нынешний глава структуры Александр Калашников пока ещё входит в курс дела», — добавил Мельников.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.

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