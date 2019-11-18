Москва, , 20:56 — REGNUM Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов.

Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Реализация договора будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете федеральным органам исполнительной власти, участвующим в исполнении положений договора.