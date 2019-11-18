Курган, , 20:55 — REGNUM В Курганской области четыре руководителя правительственных ведомств избавлены от приставки «временно исполняющий обязанности». Губернатор Зауралья Вадим Шумков завершил формирование команды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Распоряжением Вадима Шумкова на должность директора департамента промышленности и транспорта 18 ноября 2019 года назначен Владимир Ковалёв, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды — Андрей Саркисов, директора департамента экономического развития — Иван Смирных, начальника главного управления социальной защиты населения — Юлия Козлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Курганской области согласно уставу региона должно быть сформировано до 18 ноября 2019 года — спустя два месяца после инаугурации губернатора.

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