Киев, , 20:51 — REGNUM На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках саммита «нормандского формата» стороны могут обсудить заодно и контракт по транзиту российского газа.

Об этом заявил 18 ноября заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на словацкое издание «Правда».

Отмечается, что в интервью словацкой прессе Шефчович заявил, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит «ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года».

Также чиновник сказал, что Еврокомиссия «прилагает все усилия», чтобы доставить газ из России через Украину в 2020 г.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину в связи с судебными исками со стороны Киева и отсутствием прогресса в переходе Украины на европейское энергетическое законодательство.

Сегодня, 18 ноября, Газпром направил в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. В Киеве подтвердили получение документа и пообещали дать «конструктивный ответ» в ближайшее время.

28 октября четвертый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Евросоюзом и Россией о новом транзитном контракте завершился без конкретных договоренностей.