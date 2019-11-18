Стокгольм, , 21:20 — REGNUM Член партии Центра и мэр Линчёпинга, расположенного в южной части Швеции, Ларс Викинге заявил о своих намерениях разорвать отношения с китайским городом-побратимом Гуаньчжоу. Руководству муниципалитета было предложено принять делегацию из КНР, однако мэр города отказал китайским представителям в приеме. Об этом 18 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В конце октября Ларс Викинге, который является председателем муниципального совета в Линчёпинге, был отправлен с визитом к городским властям города-побратима Гуаньчжоу. Целью было, среди прочего, обновить связи между университетами двух городов.

«То, что я увидел, было ужасно. Если сравнивать, восточная часть Германии выглядит как рай», — заявил Ларс Викинге, посетив Гуаньчжоу.

Вскоре после его возвращения домой власти Китая выступили с угрозами в адрес министра культуры Швеции Аманды Линд. Китайские власти дали понять через своего посла в Стокгольме, что она столкнется с «последствиями», если вручит премию компании Svenska PENS шведскому писателю китайского происхождения Ги Минхаю, содержащемуся в тюрьме на территории КНР.

В то время как в Гонконге возросла напряженность вокруг протестующих учащихся университетов, 15 ноября мэра Линчёпинга попросили принять делегацию из Гуаньчжоу, для поддержания дружественных связей между Швецией и Китаем. Однако Ларс Викинге выступил с отказом от встречи.

«Спасибо, но нет», — заявил политик.