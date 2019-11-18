Стокгольм, , 21:07 — REGNUM Член Социал-Демократов и премьер-министр Стефан Лёвен заявил о том, что организованная преступность бандитских группировок связана, прежде всего, с сегрегацией, социальным расслоением и зонами отчуждения в обществе. На вопрос о том, связана ли преступность с миграцией, он определенно ответил «нет». Об этом 17 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Если вы помещаете людей, родившихся на территории Швеции, в эти же самые условия, результат получится один и тот же», — заявил Лёвен.

В минувшие выходные в пиццерии в центре Мальме, расположенном на юге Швеции, был убит 15-летний подросток, это одно из последних преступлений из серии актов насилия по всей стране, которые привлекли к себе значительное внимание. Премьер-министр Лефвен заверил, что считает сложившуюся ситуацию серьезной.

«Вот почему полиция собралась на специальное национальное мероприятие, нам нужно доверять полиции», — заявил премьер-министр.

«Организованная преступность в значительной степени обусловлена сегрегацией, которой позволили существовать слишком долго. Это в свою очередь связано с отсутствием работы, с тем, что школы не функционируют достаточно хорошо. И тогда акты насилия могут случиться с кем угодно, и это зависит не от того, где я родился, а от условий проживания», — заявил Лёвен, добавив, что решение заключается в сокращении социальных пробелов в обществе.