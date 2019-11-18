Анкара, , 20:41 — REGNUM МИД Турции заявил, что военные страны готовы возобновить операцию на севере Сирии, если район не будет освобожден от курдских «террористов», 18 ноября передает агентство Reuters.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, из «безопасной зоны» на севере Сирии до сих пор не выведены все подразделения курдских YPG.

Соглашение о 30-километровой «зоне безопасности» на севере Сирии, заключенное в октябре, подразумевает отвод всех курдских вооруженных формирований.

Читайте также: Военные России и Турции начали восьмое совместное патрулирование в Сирии