Стокгольм, , 21:08 — REGNUM Национальное собрание партии Шведских либералов проголосовало за изучение случаев применения активной эвтаназии, когда умирающему вводят медицинские препараты либо осуществляют другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть. Решение было принято на голосовании вопреки позиции, которую поддерживает партийное руководство. Об этом 17 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

«Это вопрос свободы — иметь возможность самому принимать решения на протяжении всей жизни», — заявил член Риксдага Барбро Вестерхольм, который долгое время занимался этим вопросом.

Именно Барбро Вестерхольм, подал ходатайство о назначении парламентского исследования применения случаев активной эвтаназии. Руководства Шведских либералов предложило отклонить это предложение, но национальное собрание партии поддержало Вестерхольма.

«Человек должен принимать решения, касающиеся его самого, на протяжении всего жизненного пути. Если паллиативная помощь не может помочь, и она невыносима, тогда у него должна быть возможность, как мне кажется, принять лекарство и покончить с собой», — заявил Барбро Вестерхольм.