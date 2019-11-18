Киев, , 20:39 — REGNUM В деле лидера Радикальной партии Олега Ляшко власть Украины, т. е. президент и генеральный прокурор демонстрирует всем, что ругаться с ней и плыть против течения выйдет очень дорого.

Такое мнение сегодня, 18 ноября, выразил политический эксперт Кирилл Сазонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тут никаких неприязненных отношений — просто именно по вине Геруса мы покупаем сейчас российскую электроэнергию… Это его поправка поставила под удар наше сотрудничество с ЕС в энергетике и присоединение к энергосистеме ЕС в 2023 году теперь под вопросом… Нанесен ущерб национальным интересам, это реальная «зрада» (предательство — ред.), про что Ляшко прямо сказал Герусу и слегка потягал по залу. Но прокуратура наказывает не депутата, который сдает национальные интересы, а его обидчика!», — комментирует Сазонов.

Он заявляет, что обвинение хочет меру пресечения для Ляшко — взятие под стражу без права залога и инкриминирует статью, где самой мягкой мерой наказания является 4 года тюрьмы. Политолог считает, что действия Ляшко тянут максимум на административную ответственность и штраф.

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка заявил журналистам, что инцидент был бы квалифицирован как хулиганство, если бы пострадавший Андрей Герус был обычным гражданином — но он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, и это это уже «более жесткая квалификация и другие санкции».

Рябошапка объяснил поведение Ляшко желанием «снова попасть в телевизор».

«Но такие вещи наказываются уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого», — отметил генпрокурор.

Ляшко напал на главу парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя». Лидер Радикальной партии обвинил Геруса его в открытии импорта российской электроэнергии и применил к нему физическое воздействие.

Сегодня, 18 ноября, прокуратура вручила Ляшко подозрениев угрозе или насилии в отношении государственного деятеля. Завтра суд изберет политику меру пресечения.