* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:02 — REGNUM 17 ноября спикер верхней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Рахман Рахмани заявил, что двое профессоров Американского университета в Афганистане, похищенных движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году, и которые должны были быть освобождены в рамках обмена пленными, скорее всего, были убиты группировкой.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Рахман Рахмани сделал это заявление в ходе заседания верхней палаты Национальной ассамблеи Афганистана.

Спикер верхней палаты Национальной ассамблеи Афганистана отметил, что срыв обмена пленными показывает неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимать какие-либо решения, касающиеся мира и войны, добавив, что действия группировки вероломны.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об освобождении трех лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых предполагалось обменять на двух профессоров Американского университета в Афганистане, однако впоследствии процесс обмена пленными был приостановлен.