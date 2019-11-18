Москва, , 20:41 — REGNUM Следственный комитет РФ направил запрос в Интерпол касательно похищения в Триполи российских граждан. Речь идет о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Ранее соответствующее обращение в СК было направлено Федеральным агентством новостей (ФАН) в связи с запросом президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича. Он просил возбудить уголовное дело в отношении боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые, по информации фонда, удерживали российских социологов в тюрьме. Кроме того, ФЗНЦ призвал СК заняться поиском похищенных.

Согласно официальному ответу СК России, установлено место нахождения россиян — пенитенциарное учреждение «Митига» на территории города Триполи. Сейчас предпринимаются попытки допустить к похищенным консулов. Проверку факта возможного похищения россиян проведёт следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

По данным ФЗНЦ, тюрьмой «Митига» управляют боевики RADA, входящего в состав МВД Правительства национального согласия (ПНС). Эксперты ООН обвиняли боевиков RADA в насилии, применении пыток, работорговле и убийствах.

Российских социологов, сообщает ФАН, похитили в мае этого года и заключили в тюрьму, не предъявив никаких обвинений. К задержанным не пускали адвокатов, россиян содержали в плохих условиях и подвергали пыткам.