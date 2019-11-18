Чагчаран, , 21:10 — REGNUM 17 ноября официальные представители Национальной армии Афганистана в афганской провинции Гор (столица провинции — г. Чагчаран) заявили, что на территории афганской провинции в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Чарсада и Чагчаран провинции Гор.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в афганской провинции Гор, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе со всеми хранившимися там боеприпасами и оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.