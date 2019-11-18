Асадабад, Афганистан, , 21:03 — REGNUM 17 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Савкай провинции Кунар.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также обнаружено и обезврежено восемь самодельных мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.