* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 21:09 — REGNUM 17 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на севере страны заявил, что на территории афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Хафизулла.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на севере страны, Мулла Хафизулла руководил по меньшей мере 100 бойцами и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска, в результате которых погибли сотни солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.