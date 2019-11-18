Минск, 18 ноября 2019, 20:15 — REGNUM Не пригласить российское руководство на годовщину начала Второй мировой войны было ошибкой польского правительства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко в ответ на соответствующий вопрос сказал, что не поехал в Варшаву на годовщину, потому что не любит такие мероприятия. А специально ехать на подобные церемонии, чтобы набирать «политические очки», нельзя.
Но это не значит, что не нужно было приглашать в Варшаву на церемонию российское руководство, отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны состоялись 1 сентября 2019 г. в Варшаве. Российское руководство, как пояснили польские власти, не пригласили, поскольку церемония проводилась только для стран Европейского союза и «Восточного партнёрства».
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Между тем в Варшаву был приглашён американский президент Дональд Трамп, который, однако, приехать не смог.
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