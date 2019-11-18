* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:00 — REGNUM 17 ноября посол Соединённых Штатов Америки в Кабуле Джон Басс заявил, что Вашингтон полностью поддерживает решение президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани приостановить процесс обмена пленными с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на фоне недавних терактов в столице Афганистана, городе Кабуле, и в афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», американский дипломат опубликовал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

Джон Басс отметил, что для строительства прочного мира необходимо принимать сложные решения, а также иметь полное понимание сложившейся ситуации.

Посол США в Кабуле добавил, что, являясь стратегическими партнерами, США продолжат активно сотрудничать с правительством Афганистана на следующих этапах.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об освобождении трех лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых предполагалось обменять на двух профессоров Американского университета в Афганистане.