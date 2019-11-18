18 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

«Несложно представить, что Россия не согласится на возврат северных территорий, где могут быть развернуты американские ракеты в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией»

Анатолий Кошкин, , 20:11 — REGNUM Японская влиятельная газета «Хоккайдо симбун», имеющая читателей не только на одноименном северном острове Японии, опубликовала редакционную статью, в которой критикует нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ за совершенные им уступки на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу «северных территорий», как официальный Токио произвольно именует принадлежащие нашей стране южные Курильские острова. Статья озаглавлена: «Переговоры по северным территориям: год спустя после смены курса. Расплата велика».

Япония

Газета утверждает, что год назад премьер Абэ"взял курс на возврат только двух островов — Хабомаи и Шикотана». Напомним, что Хабомаи (русское наименование — Плоские) — это не один остров, а островная группа из 20 мелких островов, отмелей и морских камней, вокруг каждого из которых богатая ресурсами 200-мильная экономическая зона нашей страны. При этом утверждается, что правительство ставит целью «возвращение» четырех островов, включая Кунашир и Итуруп. «Но, несмотря на это, — говорится в статье, — хотя нет гарантий, что российская сторона согласится с возвратом двух островов, премьер и узкий круг его ближайшего окружения приняли поспешное решение изменить курс. Из последующих переговоров стало очевидно, что решение о компромиссе было ошибочным».

Под «узким кругом», видимо, надо понимать втершегося в доверие к Абэ изгнанного из правящей Либерально-демократической партии Японии и отсидевшего тюремный срок за коррупцию «большого друга России» политикана Мунэо Судзуки и державшего в «строгой тайне» от японских журналистов переговоры Абэ с Путиным ныне пониженный до министра обороны бывший министр иностранных дел Коно Таро.

Однако в действительности сам премьер Абэ никогда не говорил, что согласен «пожертвовать» островами Кунашир и Итуруп ради заключения мирного договора с Россией. Кстати, договора, давно превратившегося в анахронизм и нужного Японии только для того, чтобы вписать в него согласие Москвы «передать» южные Курилы Японии. Абэ под воздействием вышеназванных советников для того, чтобы спасти зашедшие в тупик переговоры с Путиным, прибег исключительно в тактических целях к казуистике, попытавшись создать у последнего впечатление о якобы своем согласии вернуться к «хрущевскому компромиссу» 1956 года. Как известно, тогда по волюнтаристскому настоянию первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в текст Советско-японской совместной декларации было включено ничем не обоснованное согласие советской стороны передать Японии острова Хабомаи и Шикотан, но только после подписания между правительствами двух стран окончательного мирного договора.

Так вот Абэ, лишь создавая видимость на переговорах возможности «взять за основу» это положение 63-летней давности, в действительности на это пойти не может из-за очевидной обструкции у себя в стране, в первую очередь в депутатском корпусе. Это явно проявилось около месяца назад, когда он, отвечая на жесткие вопросы оппозиции, вынужден был опровергать сам себя, заявляя во всеуслышание в стенах парламента: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности».

В связи с этим не оставляющим сомнения по поводу сохранения претензий Токио на все «северные территории» заявлением нынешние обвинения со стороны «Хоккайдо симбун» можно отнести скорее к тем советникам премьера из «узкого круга», которые, по сути, запутали его. Да, и российского партнера по переговорам, увидевшего, похоже, «свет в конце тоннеля» на переговорах, а именно, якобы отход «друга Синдзо» от нереалистической позиции и его согласие вести разговор лишь о «синице в руках», то бишь островах Хабомаи и Шикотан. Однако, как считает японская газета, этот план вовлечения Путина в прямые переговоры о «передаче» Малой Курильской гряды (Шикотан и Плоские) окончился фиаско.

Не менее серьезно обвинение газеты в адрес Абэ в том, что он предпринял свои неординарные шаги, не оценив должным образом международную ситуацию. Отмечается:

«В то время администрация президента США Дональда Трампа готовилась к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного с Россией, и планировала размещение и усиление своих ракетных систем в Азии. Это совершенно естественно вызвало беспокойство со стороны России. Несложно представить, что Россия не согласится на возврат северных территорий, где могут быть развернуты американские ракеты в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией».

И тут, надо признать, авторы редакционной статьи в «Хоккайдо симбун» верно и объективно информируют своих читателей.

Но в заключение они предостерегают своего политического лидера от подписания с Путиным предлагаемого им договора о дружбе и добрососедстве. Ибо такой промежуточный договор положит-де «территориальную проблему» под сукно. Газета решительно предупреждает: «Администрации Абэ непозволительно повторно принимать ошибочные решения». Другими словами, Абэ призывают стоять на своем и не идти ни на какие компромиссы с русскими.