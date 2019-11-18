Москва, , 20:13 — REGNUM У жителей Донбасса украинский флаг ассоциируется со зверствами украинских боевиков, потому сложно представить, что он будет развеваться над Донецком в случае возвращения ДНР в состав Украины. Об этом 18 ноября при помощи телемоста заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вопрос о том, появится ли украинские государственные символы на государственных учреждениях в Донецке в случае окончания войны и возвращению ДНР в состав Украины на правах автономии задал ведущий ток-шоу Евгений Попов.

«Представляете себе украинский флаг над Донецкой администрацией?» — поинтересовался телеведущий.

«Пока для меня все ассоциации украинского флага, как ровно и для жителей Донбасса, с той кровью и с теми бедами, которые принесли их солдаты, обстреливая территорию Донбасса», — ответил Пушилин.

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